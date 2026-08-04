Найдите утенка: веселая головоломка

Где-то среди множества пузырьков спряталась маленькая уточка, которую нужно найти как можно быстрее. Рекордный результат выполнения этого задания составляет 28 секунд. Посмотрите на изображение ниже.

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Из-за большого количества похожих деталей заметить нужный объект с первого взгляда может быть непросто. Попытайтесь сосредоточиться и проверить, удастся ли вам справиться быстрее других.

Внимательно рассмотрите все детали изображения, не перескакивая хаотично из одного угла в другой. Можно постепенно перемещать взгляд слева направо, проверяя каждый участок.

Не спешите сразу смотреть на ответ. Дайте себе еще несколько секунд, ведь после подсказки спрятанный объект может внезапно стать заметным.

Задания на поиск скрытых предметов тренируют способность удерживать внимание на большом количестве мелких деталей. Чтобы заметить утку среди похожих по форме и цвету элементов, мозгу приходится быстро отделять важную информацию от визуального шума.

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В то же время головоломка может стать небольшим перерывом от повседневных дел. Она не требует сложных вычислений, но позволяет на несколько минут сосредоточиться на одной конкретной задаче.

Разгадка головоломки

Уточка спряталась в нижней половине изображения.

OBOZ.UA предлагает головоломку, которая проверит вашу внимательность к деталям.

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