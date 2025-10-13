Найдите все бананы: веселая головоломка с покемонами

В природе многие живые существа используют свое сходство с другими, чтобы лучше прятаться от хищников. На этом же принципе построена и чрезвычайно интересная головоломка на внимательность с бананами и покемонами. Смотрите фото ниже.

Эту картинку создал художник и автор многих каверзных задачек для любителей потренировать мозг Дудольф. Он воспользовался тем, что покемон Пикачу окрашен в яркий желтый цвет, точно как банан, и создал это сногсшибательное изображение. Ваша задача – найти на нём три банана за 15 секунд. Это будет крайне непросто, потому что на картинке есть масса деталей, которые постоянно будут отвлекать ваше внимание – это и другие покемоны, и фигурки отличного цвета. Взгляд постоянно будет соскальзывать в их сторону.

Именно поэтому подобные головоломки на поиск деталей изображения — это отличный способ тренировать внимательность и наблюдательность. Во время таких игр мозг учится сосредотачиваться на мелочах, различать цвета, формы, тени и пропорции, а еще не отвлекаться от поставленной задачи. Это активизирует зрительную память и повышает способность концентрироваться на конкретной задаче, что впоследствии помогает и в работе, и в учебе.

Поэтому берите таймер, ставьте его на 15 секунд и начинайте искать бананы среди десятков Пикачу. Если не найдете все до сигнала, не сдавайтесь. Наибольшую пользу приносят именно те головоломки, которые вы решаете до конца самостоятельно. Независимо от того, сколько времени вам на это понадобилось. Поэтому, если успели – похвалите себя, ваша наблюдательность действительно на высоте, а если нет – проявите характер победителя и выполните задание самостоятельно.

А если захотите свериться с правильным ответом, то мы публикуем его ниже. На картинке с подсказкой отмечены все три банана, которые Дудольф спрятал на этой головоломке.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, где нужно было найти трех сов среди десятков кур.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.