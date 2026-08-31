Найдите все мочалки: головоломка на внимательность

Для любителей головоломок подготовили новую интересную задачу, которая потребует максимальной концентрации и остроты зрения. На картинке изображен настоящий бытовой хаос на кухне, где среди грязной посуды спрятались нужные предметы. Проверьте, сможете ли вы справиться с заданием за отведенное время – смотрите изображение ниже.

На иллюстрации изображена беспорядочная сцена: раковина полностью завалена мисками и кастрюлями, а на столешнице свою очередь ждут бокалы для вина, разделочные доски и даже недоеденный арбуз. Ярко-желтые мочалки искусно замаскированы среди этого разнообразия кухонной утвари, что делает поиск настоящим испытанием. Победители, уложившиеся в таймер, могут смело гордиться своим идеальным зрением.

Чтобы облегчить задачу тем, кто застрял, стоит обратить внимание на несколько ключевых зон. Сначала внимательно рассмотрите сушилку над раковиной и содержимое прозрачного кувшина справа. После этого проверьте стопку тарелок слева, саму раковину под струей воды и пространство рядом с бутылкой моющего средства.

Ответ на головоломку

Все пять мочалок расположены в разных частях комнаты: одна лежит в верхней сушилке между тарелками, вторая спрятана внутри кувшина, третья замаскирована в стопке тарелок слева, четвертая находится прямо в раковине, а пятая спокойно лежит на столешнице возле бутылки.

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