Найдите всех гномов: веселая зимняя головоломка

На веселую рождественскую ярмарку вышли погулять сказочные гномы. Именно таков сюжет новой зимней головоломки, задание которой заключается в том, чтобы посчитать всех этих гномов. Смотрите изображение ниже.

Задачка, которую публикует OBOZ.UA проверяет вас на остроту зрения и способность концентрировать внимание, даже если изображение заполнено деталями. Попробуйте справиться с ней за 9 секунд – именно столько времени нужно тем, кто имеет действительно острое зрение и умеет не отвлекаться на мелочи. Подсказка: гномов на картинке должно быть пять.

Для того, чтобы справиться с задачей, нужно не концентрироваться на времени, которое проходит достаточно быстро, а постепенно сканировать изображение фрагмент за фрагментом, не позволяя взгляду блуждать между яркими деталями картинки. Если не уложитесь в 9 секунд, не бросайте головоломку. Эксперты по когнитивному развитию убеждают: настоящую пользу от задачи можно получить, только если полностью решить ее самостоятельно. Поэтому дайте себе достаточно времени, чтобы рассмотреть картинку, а затем переходите к подсказке.

Итак, на картинке должно быть пять гномов. Один торгует сувенирами в киоске, второй – ищет что-то под елкой, третий – веселится у карусели, а еще двое ходят с подарками в первом торговом ряду. Убедитесь на подсказке ниже, где все гномы специально отмечены.

