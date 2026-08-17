Найдите всех собак в авто: веселая головоломка

Решение головоломок считается отличной тренировкой для мозга, которая улучшает концентрацию и способность замечать мелкие детали. Регулярные когнитивные упражнения способствуют длительному поддержанию внимания и помогают предотвратить возрастные изменения памяти. Кроме того, такие оптические иллюзии тренируют зрение и подсознательное восприятие мелких элементов, поэтому посмотрите на изображение ниже.

На рисунке, созданном компанией Lords and Labradors, изображена оживленная загородная дорога с четырьмя полосами движения, окруженная зелеными полями, кустами и бабочками. Среди ряда транспортных средств и ярких элементов пейзажа спрятались пять хитрых собак.

Задача состоит в том, чтобы с помощью секундомера найти всех собачек всего за 20 секунд.

Главная подсказка для быстрого поиска – каждая собака находится внутри отдельного автомобиля и выглядывает из окна. Рассматривая детали, обращайте внимание именно на салоны машин, а не на деревья или траву. Больше всего внимания отвлекают бабочки на переднем плане и разноцветные кузова автомобилей.

Ответ на головоломку

Во втором ряду слева четвероногого можно заметить в окне темно-синей машины, а чуть дальше – в красном автомобиле. Еще один пушистый пассажир выглядывает с заднего сиденья желтого седана посреди дороги. Последних двух спрятанных собачек найдет тот, кто внимательно рассмотрит ближайший ряд – в синем легковушке и темном внедорожнике.

Если вам не удалось найти всех животных за отведенные 20 секунд или вы хотите проверить свои догадки, ниже опубликована подсказка с правильными ответами.

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