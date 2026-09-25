Найдите желтую машину: тест для самых внимательных

Визуальные головоломки хорошо проверяют, насколько быстро мы замечаем нужный объект среди большого количества деталей. На этот раз задача проста лишь на первый взгляд: нужно найти жёлтый автомобиль менее чем за 15 секунд. Посмотрите на изображение ниже.

На изображении показана оживленная автомагистраль с несколькими полосами движения и большим количеством припаркованных машин. Большинство автомобилей имеют нейтральные цвета – белый, серый или чёрный, но среди них есть и более яркие машины. Именно это и затрудняет поиск.

Установите таймер и внимательно рассмотрите картинку.

Не спешите сосредоточиваться только на потоке машин в центре дороги. Авторы таких головоломок часто специально размещают нужный объект там, куда человек смотрит в последнюю очередь.

Еще одна ловушка – другие яркие цвета. Синие, зеленые и фиолетовые автомобили хорошо привлекают внимание и могут заставить глаза постоянно возвращаться к ним.

Если вам удалось найти желтую машину менее чем за 15 секунд, вы хорошо справились с заданием.

Почему такие головоломки полезны

Подобные задания не определяют уровень интеллекта или водительские способности, но могут стать хорошей краткой тренировкой для внимания.

Во время поиска нужного объекта мозгу приходится быстро отсеивать лишние визуальные сигналы и концентрироваться на конкретном признаке – в данном случае на цвете автомобиля.

Такие упражнения развивают:

избирательное внимание;

концентрацию;

скорость визуального поиска;

способность замечать мелкие различия;

пространственное восприятие.

Особенно сложными становятся картинки, где много однотипных предметов. Мозг начинает воспринимать их как единую картину, поэтому нестандартная деталь может оставаться незамеченной даже тогда, когда находится прямо перед глазами.

И не расстраивайтесь, если 15 секунд оказалось недостаточно. На результат могут влиять размер экрана, освещение, усталость и даже то, как часто вы решаете подобные головоломки.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти на столе визитку за 18 секунд.

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