Найдите змею: быстрая головоломка на внимательность

Как давно вы проверяли свою внимательность и умение сконцентрироваться? Специально для этого была разработана головоломка. Смотрите фото ниже.

OBOZ.UA публикует задачку, в которой вам нужно найти среди спелых бананов яркую желтую змею. Задача максимум при этом – справиться с поиском за 15 секунд. Именно столько времени нужно людям с развитыми навыками, чтобы отыскать на данной картинке правильный ответ.

Головоломки на внимательность тренируют не только зрение, но и способность мозга быстро фильтровать визуальную информацию. Когда человек ищет детали среди десятков похожих элементов, активизируются участки, отвечающие за концентрацию, кратковременную память и умение распознавать закономерности. Такая умственная гимнастика помогает развить способность лучше фокусироваться на задачах в повседневной жизни. А она влияет на все – от работы с документами до управления автомобилем. Так что пользу решения подобных головоломок трудно переоценить.

Кроме того, игры на внимательность успокаивают и снимают напряжение. Сосредоточение на мелочах переключает сознание с будничных забот на процесс наблюдения, а успешно найденные скрытые элементы приносят чувство удовлетворения и уверенности. Это своеобразная медитация для ума – она незаметно улучшает самоконтроль, внимательность и даже настроение.

Поэтому начните отсчет 15 секунд и приступайте к поискам змеи. И не прекращайте их, даже если время уже вышло. Да, головоломки приносят пользу, но получить от них максимум можно, только доведя дело до конца самостоятельно.

Проверить свой результат можно на картинке с подсказкой, которую мы публикуем ниже. На ней змея, которая спряталась среди бананов, отмечена кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было правильно определить, какая тень принадлежит жирафу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.