"Наконец-то я нашла такого человека..." Студентка показала на видео свой день в Гарварде, но пользователей сети поразило не обучение

Студентка с ником alexiastudentlife, которая учится в Гарвардском университете (США), показала, как проходит ее день. Девушка просыпается в 6:45 и начинает планировать свой день, после чего отвечает на электронные письма и активно занимается учебой. В 7:40 она собирается и отправляется в столовую, где продолжает заниматься.

Об этом девушка рассказала в посте в Instagram. Она также отметила, что занятия в классе проходят до 11 часов, после чего студентка продолжает самостоятельное обучение до двух часов дня. После этого студентка отправляется на встречу с друзьями в библиотеку, а затем — в спортзал и продолжает учебу до девяти вечера.

Несмотря на насыщенный день, пользователей сети поразило совсем не это. Так, больше всего лайков набрал комментарий, в котором одна из пользовательниц сети подчеркнула, что студентка показывает не косметические средства или макияж, а обычный день и настоящую студенческую жизнь.

"Наконец-то я нашла кого-то, кто не пользуется макияжем, не выставляет напоказ наряды и не показывает, какими средствами по уходу за кожей пользуется, и кто не учится с какой-то неуклюжей маской для лица. Только простые, эффективные обучающие видеоблоги, повседневные дела и настоящая студенческая жизнь", – говорится в комментарии.

В то же время других комментаторов поразили навыки управления временем. Тогда как значительное количество пользователей сети сравнивало девушку с героиней популярного сериала "Девочки Гилмор" – Рори Гилмор, которая проводила много времени за учебой.

"Гарвард, возможно, и престижен, но настоящее преимущество здесь – это твои навыки управления временем".

"Это напоминает Рори Гилмор".

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