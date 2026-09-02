Написал на русском – плати 11 900 гривен: языковой омбудсмен объяснила, кого будут штрафовать

Штраф за общение на русском языке в школьных чатах может быть наложен только в том случае, если будет установлен состав конкретного правонарушения. Следовательно, каждый случай должен оцениваться отдельно с учетом всех обстоятельств.

Об этом заявила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Она отметила, что за первое установленное нарушение предусмотрено предупреждение или штраф от 3 400 до 5 100 грн. За повторное нарушение в течение года штраф составляет от 8 500 до 11 900 грн.

"Невозможно устанавливать наличие или отсутствие административного правонарушения "на глаз". Закон требует оценивать обстоятельства каждого конкретного случая. Если общение является частью образовательного процесса, на него распространяются требования относительно использования государственного языка. Если это частное общение – языковой закон на него не распространяется", – подчеркнула Ивановская.

Языковой омбудсмен заявила, что при оценке конкретной ситуации будут учитывать, кто является участниками чата, с какой целью он был создан, участвуют ли в нем педагогические работники или администрация учебного заведения и касается ли общение организации обучения. В то же время действие закона о языке не распространяется на частное общение граждан.

Напомним, Верховная Рада Украины готовит масштабное обновление правил использования украинского языка в качестве государственного. В частности, планируется ужесточить ответственность за нарушение языкового законодательства, расширить круг должностных лиц, обязанных использовать украинский язык, а также ввести новые требования для сферы образования, культуры, бизнеса и общественного пространства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в учебных заведениях Киева выявили 20 нарушений использования негосударственного языка.

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