Написание Н и НН в прилагательных. Учительница украинского языка показала лайфхак, который поможет на НМТ 2026

В украинском языке тема удвоения согласных в прилагательных традиционно вызывает трудности у учащихся. Особенно это касается написания Н и НН, которое часто встречается в заданиях на НМТ. Как с ним разобраться и не наделать ошибок, объяснила учительница украинского языка Алла Горовая.

Видео дня

В ролике, который она опубликовала в TikTok, педагог объяснила, как разобраться с удвоенным и не удвоенным Н, даже без глубокого знания темы. По ее словам, справиться поможет один простой алгоритм. "Вы должны запомнить, что в таких тестах всегда будет много прилагательных, образованных от существительных. И с ними надо уметь работать", – сказала Горовая.

Учительница объяснила, что в таких тестовых заданиях чаще всего встречаются прилагательные, образованные от существительных. Именно с ними и стоит работать по четкой схеме. "Если в конце основы существительного... была буква "н", то прилагательное будет с удвоением. Не было "н" – удвоения не будет", – объяснила принцип учительница.

Предложенный ею алгоритм работает так:

находим существительное, от которого образовано прилагательное; отбрасываем окончание существительного; определяем, на какую букву заканчивается основа: если это буква н, удвоение будет, если какая-то другая – нет.

Горовая также привела несколько примеров, которые помогут освоить этот несложный алгоритм.

Клятвений

существительное: "клятва"; основа: клятв; в конце нет н – пишем одну н.

Повоєнний

существительное: війна; основа: війн; в конце есть н – в прилагательном есть удвоение.

Дореформений

существительное: реформа; основа: реформ; в конце основы нет н – удвоение отсутствует.

Жасминний

Существительное: жасмин; основа: жасмин; в конце видим н – удвоение присутствует.

Отдельно учительница обращает внимание на еще одну категорию слов, с которой часто возникает путаница в тестах. "В названиях малышей никогда удвоения нет", – объяснила она. То есть, все детеныши пишутся с одной н:

індиченя

цуценя

козеня

пташеня

тигреня

слоненя

Подобные задания регулярно встречаются в тестах, и проверяют не только знание правил, но и умение быстро анализировать слово. Предложенный лайфхак позволяет избежать типичных ошибок. Однако он работает только с удвоением н в прилагательных, образованных от существительных.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение Горовой, когда в бессоюзных сложных предложениях надо ставить двоеточие, а когда – тире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!