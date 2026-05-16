Написание Н и НН в прилагательных. Учительница украинского языка показала лайфхак, который поможет на НМТ 2026
В украинском языке тема удвоения согласных в прилагательных традиционно вызывает трудности у учащихся. Особенно это касается написания Н и НН, которое часто встречается в заданиях на НМТ. Как с ним разобраться и не наделать ошибок, объяснила учительница украинского языка Алла Горовая.
В ролике, который она опубликовала в TikTok, педагог объяснила, как разобраться с удвоенным и не удвоенным Н, даже без глубокого знания темы. По ее словам, справиться поможет один простой алгоритм. "Вы должны запомнить, что в таких тестах всегда будет много прилагательных, образованных от существительных. И с ними надо уметь работать", – сказала Горовая.
Учительница объяснила, что в таких тестовых заданиях чаще всего встречаются прилагательные, образованные от существительных. Именно с ними и стоит работать по четкой схеме. "Если в конце основы существительного... была буква "н", то прилагательное будет с удвоением. Не было "н" – удвоения не будет", – объяснила принцип учительница.
Предложенный ею алгоритм работает так:
- находим существительное, от которого образовано прилагательное;
- отбрасываем окончание существительного;
- определяем, на какую букву заканчивается основа: если это буква н, удвоение будет, если какая-то другая – нет.
Горовая также привела несколько примеров, которые помогут освоить этот несложный алгоритм.
Клятвений
- существительное: "клятва";
- основа: клятв;
- в конце нет н – пишем одну н.
Повоєнний
- существительное: війна;
- основа: війн;
- в конце есть н – в прилагательном есть удвоение.
Дореформений
- существительное: реформа;
- основа: реформ;
- в конце основы нет н – удвоение отсутствует.
Жасминний
- Существительное: жасмин;
- основа: жасмин;
- в конце видим н – удвоение присутствует.
Отдельно учительница обращает внимание на еще одну категорию слов, с которой часто возникает путаница в тестах. "В названиях малышей никогда удвоения нет", – объяснила она. То есть, все детеныши пишутся с одной н:
- індиченя
- цуценя
- козеня
- пташеня
- тигреня
- слоненя
Подобные задания регулярно встречаются в тестах, и проверяют не только знание правил, но и умение быстро анализировать слово. Предложенный лайфхак позволяет избежать типичных ошибок. Однако он работает только с удвоением н в прилагательных, образованных от существительных.
