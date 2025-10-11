'Наразі' – это не 'зараз': что на самом деле означает украинское слово

Украинский язык имеет множество слов, которые с течением времени меняют значение или употребляются не в соответствии с нормой. Одним из таких является наречие "наразі". В СМИ его часто употребляют в значении "сейчас", "теперь", хотя это ошибка.

На самом деле это слово имеет другое происхождение и смысл, и правильное его использование помогает избежать языковых калек из русского. OBOZ.UA рассказывает, что на самом деле означает "наразі".

Слово "наразі" появилось в украинском литературном языке относительно недавно, когда журналисты и писатели начали активнее вводить его в обиход. К тому времени оно преимущественно использовалось в Галичине, в частности в форме пожелания: "Наразі бувайте здорові" – то есть "Поки що бувайте".

В "Словаре украинского языка" в 11 томах (1970–1980) "наразі" обозначено как диалектное, причем толкование там подано ошибочно. В новом академическом "Словаре украинского языка" в 20 томах слово закреплено с единственным нормативным значением – "поки що, тим часом".

Этимологически наречие происходит от польского na razie – "тем временем, пока что". Именно это значение сохранилось и в украинском.

Слово "наразі" означает временность, а не настоящий момент. Оно уместно тогда, когда речь идет о состоянии, которое может измениться.

Правильно:

Наразі шукаю роботу – тобто поки що шукаю, але можливо знайду.

Наразі питання не вирішене – тимчасово не вирішене.

Неправильно:

Наразі засідання триває – тут мається на увазі зараз, тому потрібно сказати: "Зараз засідання триває".

Еще одна частая ошибка – отделение слова запятыми, будто оно является вставным. Это не так: "сейчас" не является вставным словом и не выделяется запятыми.

Примеры из литературы

"Всміхнувся [Леон] силуваним сміхом, не знаючи наразі, на яку відповідь здобутися" (Іван Франко).

"Шукаєте те, що неможливо знайти? – Наразі шукаю готель" (Юрій Винничук).

Вместе со словом "пока" часто ошибочно употребляют и наречие "відтак", которое означает "потом, после", но не "потому" или "следовательно".

