'Нарядный': как сказать это на украинском правильно

Часто в ежедневной речи мы слышим слово "нарядний", употребленное по образцу русского "нарядный". Такая форма закрепилась в быту, но в украинском языке существуют другие, более естественные и точные слова для этого значения.

От правильного выбора зависит не только красота речи, но и уместность высказывания в конкретном контексте. OBOZ.UA объясняет, чем стоит заменить это слово.

В ежедневном общении чаще всего используют следующие варианты:

Ошатний – когда речь идет о человеке или вещи, которая хорошо одета или украшена.

Вона прийшла в ошатній сукні.

Гарний, пишний – когда нужно подчеркнуть красоту или богатство наряда.

Дівчина мала пишний вінок.

Прибраний – может касаться не только одежды, но и помещения.

Діти були прибрані до свята.

Святково одягнений – подчеркивает торжественность момента.

Він був святково одягнений на випускний.

Все эти слова являются правильными, однако выбор зависит от ситуации. Контекст помогает подобрать наиболее подходящее слово.

Именно в правильном подборе слова и заключается красота и сила украинского языка. Поэтому вместо механического калькирования чужих форм лучше обратиться к исконно украинским словам – они не только правильные, но и звучат естественно, благозвучно и по-настоящему празднично.

