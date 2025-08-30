"Нарядный": как сказать это на украинском правильно
Часто в ежедневной речи мы слышим слово "нарядний", употребленное по образцу русского "нарядный". Такая форма закрепилась в быту, но в украинском языке существуют другие, более естественные и точные слова для этого значения.
От правильного выбора зависит не только красота речи, но и уместность высказывания в конкретном контексте. OBOZ.UA объясняет, чем стоит заменить это слово.
В ежедневном общении чаще всего используют следующие варианты:
Ошатний – когда речь идет о человеке или вещи, которая хорошо одета или украшена.
Вона прийшла в ошатній сукні.
Гарний, пишний – когда нужно подчеркнуть красоту или богатство наряда.
Дівчина мала пишний вінок.
Прибраний – может касаться не только одежды, но и помещения.
Діти були прибрані до свята.
Святково одягнений – подчеркивает торжественность момента.
Він був святково одягнений на випускний.
Все эти слова являются правильными, однако выбор зависит от ситуации. Контекст помогает подобрать наиболее подходящее слово.
Именно в правильном подборе слова и заключается красота и сила украинского языка. Поэтому вместо механического калькирования чужих форм лучше обратиться к исконно украинским словам – они не только правильные, но и звучат естественно, благозвучно и по-настоящему празднично.
