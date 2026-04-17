Насте или Настю: как обращаться по-украински в звательном падеже?

Украинский язык имеет уникальную форму существительных – звательный падеж. Но образовывать его правильно умеют далеко не все, и едва ли не чаще всего ошибки возникают с популярным женским именем Настя.

Многие интуитивно используют форму Настю. Однако, как отмечает сервис Kyiv Dictionary, она является неправильной. Вместо этого правильно будет употреблять форму Насте. Такое же окончание имеют похожие имена: Христя, Катря, Устя, Мотря и подобные – Христе, Катре, Усте, Мотре и так далее.

Новая редакция Украинского правописания разъясняет написание звательного падежа в параграфе 74. Согласно ему, в звательном падеже единственного числа существительные первого склонения имеют окончания -о, -е, -є, -ю. Если мы употребляем ласкательную форму существительного мягкой группы, в основном для нее используется окончание -ю: Галю, Марусю, Лесю (от Галя, Маруся, Леся), также бабусю, матусю, доню.

Однако имена Настя и подобные являются исключением из этого правила. Для них употребляется окончание -е. Именно такую форму фиксируют словари Погрибного, Голоскевича, Скрипник, Дзяткивской и другие. Языковед Игорь Матвияс объяснял, что такие имена нужно склонять по аналогии с существительными третьего склонения (радосте, милосте и т.д.).

