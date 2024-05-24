Названы кандидаты на должность ректора КПИ: среди них одна женщина

Министерство образования и науки Украины внесло в список для голосования кандидатуры претендентов на должность ректора Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского". Руководителя будут выбирать по итогам тайных выборов, запланированных на 11 июня 2024 года.

Претенденты были предложены структурными подразделениями высшего образования. Всего в список попали 7 кандидатов, среди которых одна женщина. Об этом стало известно с официального сайта КПИ.

Наибольшую поддержку у ЗВО имеет Вадим Кондратюк. Он занимает должность проректора по административной работе, имеет научную степень доцента кафедры атомной энергетики Учебно-научного института атомной и тепловой энергетики и доктора технических наук. Его поддержали 2079 человек и 109 структурных подразделений.

Его конкурентом становится Алексей Жученко – проректор по научно-педагогической работе доктор технических наук, профессор. Он имеет поддержку 1591 человек и 90 подразделений.

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Также в список вошли:

Безуглый Михаил Александрович, доктор технических наук, профессор;

Киричко Петр Алексеевич, доктор технических наук, профессор;

Мельниченко Анатолий Анатольевич, кандидат философских наук, профессор;

Скулыш Мария Анатольевна, доктор технических наук, профессор;

Стиренко Сергей Григорьевич, доктор технических наук, профессор.

НТУ КПИ с 1992 года руководит Михаил Згуровский. В июле 2024 года заканчивается контракт с учебным заведением, поэтому ректор отказался участвовать в выборах.

В марте 2024 года был объявлен конкурс на замещение должности ректора КПИ им. Игоря Сикорского.

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