Не говорите "черемуха": как правильно будет на украинском языке

В повседневной речи украинцы нередко используют слова, которые кажутся привычными, но на самом деле являются суржиковыми или образованными под влиянием русского языка. Часто люди даже не догадываются, что для знакомого растения, предмета или явления существует исконно украинский аналог.

Видео дня

Одним из таких слов является черемухае. OBOZ.UA рассказывает, что в украинском языке это растение называют иначе.

Правильными украинскими названиями являются:

черемха;

черемуха;

черемшина.

В Словаре украинского языка черемху, или черемуху, описывают как небольшое дерево или куст с многочисленными ароматными белыми цветами, собранными в кисти, и черными съедобными плодами.

Словом "черемшина" также могут называть как само растение, так и его плоды. Зато формы "черьомуха" следует избегать, поскольку она не соответствует нормам украинского языка.

Из-за схожего звучания слова "черемшина" и "черемша" иногда путают. Однако они обозначают совершенно разные растения.

Черемшина – это дерево или куст с белыми ароматными цветами. Черемша, которую также называют медвежьим луком, – луковичное растение, по вкусу напоминающее чеснок. Она занесена в Красную книгу Украины. Поэтому эти слова нельзя использовать как взаимозаменяемые.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое "катеринка" и как это название связано с музыкой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.