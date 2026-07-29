Не говорите «исполняющий обязанности»: как правильно на украинском языке

В официально-деловых документах до сих пор можно встретить конструкции, которые лишь кажутся правильными украинскими выражениями. Одной из самых распространенных ошибок является название должности "виконуючий обов’язки". Его часто используют в приказах о временном назначении директора, ректора или другого руководителя на время отпуска или длительной командировки.

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Однако слово "виконуючий" образовано по модели, не свойственной современному украинскому литературному языку. OBOZ.UA рассказывает, чем его правильно заменить в устной речи и официальных документах.

Слово "виконуючий" является калькой с русского "исполняющий". Оно образовано по модели активного причастия настоящего времени.

Речь идет о словах с суффиксами -учий, -ючий, -ачий, -ячий: "читаючий", "бачачий", "сплячий", "слабнучий". Большинство украинских языковедов, в частности Борис Антоненко-Давидович, Юрий Шевелев, Александр Пономарив и Святослав Караванский, советовали избегать таких форм, поскольку они в основном не свойственны украинскому языку.

В то же время активные причастия настоящего времени нельзя считать полностью запрещенными. В "Украинском правописании" указано, что формы на -учий, -ючий, -ачий, -ячий имеют ограниченное употребление и преимущественно характерны для книжного, научного или исторического языка.

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В большинстве повседневных и официальных конструкций такие слова можно заменить исконными украинскими эквивалентами.

Вместо словосочетания "виконуючий обов’язки" правильно употреблять:

виконувач обов’язків;

виконавець;

особа, яка виконує обов’язки;

той, хто виконує обов’язки.

Таким образом, вместо "виконуючий обов’язки директора" следует сказать:

виконувач обов’язків директора;

особа, яка виконує обов’язки директора.

Существительное "иконувач" образовано по характерной украинской словообразовательной модели с помощью суффикса -ач, который обозначает лицо по выполняемому действию. По тому же принципу образованы слова "дописувач", "відкривач", "споживач", "користувач" і "викривач".

После словосочетания "виконувач обов’язків" название должности, которую человек временно занимает, следует ставить в родительном падеже.

Например:

виконувач обов’язків ректора;

виконувач обов’язків керівника відділу.

Если название должности повторяется в документе много раз, словосочетание можно сократить до "в. о.". Такое сокращение, в частности, используют в реквизите "Подпись".

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