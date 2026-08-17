Не говорите «куропатка»: как правильно по-украински

В разговорной речи до сих пор можно услышать слово "куропатка", однако в современной украинской литературной норме правильно использовать другое название. Речь идет о хорошо знакомой небольшой птице, обитающей на полях, лугах и в степях.

Нормативную форму легко проверить по украинским словарям. OBOZ.UA сообщает, что правильно говорить – куріпка.

Слово "куріпка" зафиксировано в современных украинских словарях как нормативное название птицы из семейства фазановых.

Поэтому правильно говорить:

побачити куріпку ;

; зграя куріпок ;

; полювання на куріпок ;

; сіра куріпка.

Вариант "куропатка" не следует использовать вместо нормативного украинского названия.

Куріпка – небольшая наземная птица из семейства фазановых. Представители этого рода распространены в разных частях Европы и Азии.

Чаще всего их можно встретить на открытой местности – в степях, на лугах, полях и сельскохозяйственных угодьях. Значительную часть времени они проводят на земле, где ищут пищу и прячутся от опасности.

Они хорошо бегают, а в воздух обычно поднимаются только тогда, когда чувствуют угрозу. Их незаметная буро-серая окраска помогает маскироваться среди сухой травы, земли и растительности. Питаются эти птицы преимущественно семенами, зелеными частями растений, а также насекомыми. Такой рацион делает их важной частью природных экосистем.

Итак, если вы хотите говорить на украинском языке грамотно, стоит запомнить простую форму: не "куропатка", а "куріпка".

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