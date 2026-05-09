Не говорите 'шалфей': как правильно на украинском

Важно употреблять собственные названия растений, а не заимствовать чужие формы по привычке. "Шалфей" не является украинским нормативным названием. Оно пришло из русского языка и в современной украинской речи воспринимается как нежелательная калька.

OBOZ.UA рассказывает, как правильно называть "шалфей". Это известное лекарственное, декоративное, пряное растение.

Правильное украинское название растения – шавлія. Именно такую форму фиксируют украинские словари.

Слово "шалфей" часто встречается в быту, особенно когда речь идет о чае, аптечных сборах, специях или декоративных растениях. Однако на украинском правильно говорить не чай с шалфеем, а чай із шавлією.

Так же стоит говорить: шавлія лікарська, листя шавлії, ефірна олія шавлії.

Украинское название шавлія близко к латинскому названию растения – Salvia. Считается, что изменение звучания могло произойти под влиянием польского или немецкого языков, где есть похожие формы.

Латинское название связано со словом, означающим здоровье, спасение или благополучие. Это не случайно, ведь шалфей издавна считали целебным растением и использовали в народной медицине.

Шалфей – не только красивое растение для сада или клумбы. Он имеет приятный аромат, привлекает пчел, хорошо смотрится в декоративных посадках и может быть полезным в быту. Его используют в кулинарии как пряность. Листья шалфея добавляют к мясным блюдам, соусам, салатам, горячим напиткам и травяным чаям. Он имеет выразительный аромат, поэтому его обычно используют в небольшом количестве.

В народной традиции шалфей часто связывали со здоровьем, силой и долголетием. Его называли растением, которое помогает от усталости, простуды и добавляет энергии.

В мире известно более тысячи видов шалфея. В Украине растет 29 видов этого растения. Самые известные среди них – шалфей лекарственный и шалфей мускатный. Их культивируют и используют в медицине, парфюмерии, кулинарии и озеленении.

