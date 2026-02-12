Не говорите только "дуже": какие существуют синонимы в украинском языке
Украинский язык имеет огромное синонимическое богатство, но мы не всегда им пользуемся. Часто в устной и письменной речи повторяем одно и то же слово, даже не задумываясь. Особенно это касается наречия "дуже", которое стало универсальным усилителем в любом контексте.
Ученические сочинения, публикации в соцсетях и даже художественные тексты нередко изобилуют "дуже" в каждом абзаце. А между тем украинский язык предлагает десятки вариантов, которые сделают речь более точной и выразительной. OBOZ.UA рассказывает о синонимии.
Само по себе слово "дуже" не является ошибочным. Проблема возникает тогда, когда оно становится единственным способом усилить значение. В результате текст теряет интонационное разнообразие и звучит однообразно:
- дуже цікава книжка;
- дуже складне завдання;
- дуже поспішали;
- дуже подобається.
Несколько таких повторов в пределах одного абзаца – и речь становится беднее, даже если содержание интересное.
Вот варианты, которые легко вписываются в большинство контекстов:
- вельми – вельми цікава стаття;
- напрочуд – напрочуд теплий день;
- доволі – доволі складне завдання;
- досить – досить переконливі аргументи;
- надзвичайно – надзвичайно важливе рішення;
- неймовірно – неймовірно гарний краєвид;
- вкрай – вкрай необхідна допомога.
Это лишь небольшая часть возможностей. Словари подают значительно более широкий перечень вариантов в зависимости от стиля и эмоциональной окраски.
Важно помнить: не все синонимы являются полностью взаимозаменяемыми. Например, "довольно" часто означает умеренную меру, тогда как "чрезвычайно" или "невероятно" передают более сильное эмоциональное усиление. Поэтому следует учитывать контекст.
Давайте сравним:
Це було доволі складно – відчуття помірної складності.
Це було вкрай складно – підкреслюється напруженість ситуації.
Це було неймовірно складно – додається емоційність.
