Не говорите только 'дуже': какие существуют синонимы в украинском языке

Украинский язык имеет огромное синонимическое богатство, но мы не всегда им пользуемся. Часто в устной и письменной речи повторяем одно и то же слово, даже не задумываясь. Особенно это касается наречия "дуже", которое стало универсальным усилителем в любом контексте.

Ученические сочинения, публикации в соцсетях и даже художественные тексты нередко изобилуют "дуже" в каждом абзаце. А между тем украинский язык предлагает десятки вариантов, которые сделают речь более точной и выразительной. OBOZ.UA рассказывает о синонимии.

Само по себе слово "дуже" не является ошибочным. Проблема возникает тогда, когда оно становится единственным способом усилить значение. В результате текст теряет интонационное разнообразие и звучит однообразно:

дуже цікава книжка;

дуже складне завдання;

дуже поспішали;

дуже подобається.

Несколько таких повторов в пределах одного абзаца – и речь становится беднее, даже если содержание интересное.

Вот варианты, которые легко вписываются в большинство контекстов:

вельми – вельми цікава стаття;

напрочуд – напрочуд теплий день;

доволі – доволі складне завдання;

досить – досить переконливі аргументи;

надзвичайно – надзвичайно важливе рішення;

неймовірно – неймовірно гарний краєвид;

вкрай – вкрай необхідна допомога.

Это лишь небольшая часть возможностей. Словари подают значительно более широкий перечень вариантов в зависимости от стиля и эмоциональной окраски.

Важно помнить: не все синонимы являются полностью взаимозаменяемыми. Например, "довольно" часто означает умеренную меру, тогда как "чрезвычайно" или "невероятно" передают более сильное эмоциональное усиление. Поэтому следует учитывать контекст.

Давайте сравним:

Це було доволі складно – відчуття помірної складності.

Це було вкрай складно – підкреслюється напруженість ситуації.

Це було неймовірно складно – додається емоційність.

