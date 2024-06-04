Не хочет разгадывать кроссворды на пенсии: британка в 85 лет решила в четвертый раз получить высшее образование. Фото

85-летняя Люсиль Терри из Великобритании решила в четвертый раз получить высшее образование. По словам женщины, она не может просто сидеть на месте и не хочет на пенсии решать кроссворды.

Первый диплом Терри получила в 1962 году по специальности "Фармация". Теперь же студентка будет изучать религиоведение, философию и этику, сообщает BBC. Женщина должна закончить учебное заведение, когда ей будет больше 90 лет.

Кроме того, Терри работала учителем, имеет диплом гуманитарных наук и психологии.

"Я не могу просто сидеть, ничего не делать и все время смотреть телевизор или просто разгадывать кроссворды. Моя дочь спросила меня несколько недель назад: "Что ты действительно любишь делать?". Мне нравится учиться. Мне это нравится, это для меня не трудно", – поделилась студентка.

Она добавляет, что не училась блестяще в школе, однако для того, чтобы это делать в любом возрасте, не нужно быть гением.

Сейчас Терри получает степень дистанционно и надеется, что вдохновит других людей, близких ей по возрасту, продолжать учиться и тренировать свой мозг.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в США 90-летняя женщина получила диплом магистра.

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