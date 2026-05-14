Не 'кузнєчик': как правильно говорить на украинском языке

Помните такую советскую детскую песенку: "В траве сидел кузнечик"? А теперь попробуйте перевести эту строчку на украинский язык. Вполне вероятно, вам не удалось справиться со словом "кузнечик". Не переживайте, вы в этом далеко не одиноки.

Именно поэтому OBOZ.UA и решил полистать словари, чтобы найти правильный перевод названия этого насекомого. Выяснилось, что наиболее распространенным, но не единственным вариантом является существительное "коник". Им пользуется даже наука. Украинские зоологи называют семейство, к которому относятся все соответствующие виды, "кониками справжніми".

Относительно происхождения слова, скорее всего, такое название появилось из-за определенного сходства стрекочущего насекомого с конем. Оно тоже имеет длинные сильные ноги и умело на них прыгает. А еще питается травой.

Кстати, иногда можно встретить более расширенную, уточненную версию названия этого существа – коник-стрибунець. Оно тоже вполне нормативное. Порой даже помогает отличить, о каком животном идет речь:

У лузі пасуться коники – у траві ховаються коники-стрибунці.

Также длинноногое насекомое на украинском языке можно назвать "скакуном" или "кобилкою". А вот "цвіркуни", несмотря на внешнее сходство некоторых видов – это уже совсем другая группа насекомых. На латыни их называют Grylloidea, тогда как кузнечики – это Tettigoniidae

