Не ошибка: в Раде объяснили, как ссылка на порносайт появилась в учебнике по украинскому языку

Ссылка на порносайт в учебнике по украинскому языку для 10 класса появилась в результате хакерской атаки. Изначально по указанному в книге адресу размещались новости Новомиргородской ОТГ, однако в сентября 2020-го там появился контент для взрослых.
Об этом OBOZREVATEL рассказал глава комитета по вопросам образования и науки, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Бабак. "Обратились в киберполицию, чтобы сайт заблокировали из-за возможной кибератаки на новостной сайт Новомиргородской ОТГ. Это либо кибератака, либо перекупили домен сайта. МОН и полиция разбираются. Сейчас его заблокируют, а когда разберутся – сообщат результаты расследования", – пояснил он.
Через специальный сервис OBOZREVATEL проверил, что указанный в учебнике сайт действительно подвергся кибератаке 20 ноября 2019 года. Но запрещенный контент там опубликовали уже в конце сентября 2020-го.
Бабак также добавил, что вопрос о контроле гиперссылок в школьных учебниках вынесут на следующие комитетские слушания по качеству учебников.
Напомним, ролик с доказательством якобы ошибки редакторов опубликовал в соцсети TikTok школьник с псевдонимом toxacheep. Он обратил внимание на ссылку, указанную в одном из заданий на 189 странице. В комментариях под постом, школьники посчитали, что редакторы могли допустить ошибку в одной букве в ссылке: Novom y rgorod.com – сайт города, а Novom і rgorod – сайт с запрещенным контентом. Действительно, в интернете существуют оба сайта.
Автором учебника является известный украинский педагог и лингвист Александр Авраменко. Его книгу выпустили в издательстве "Грамота" в 2018 году.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Осенью 2020 года в еще одном учебнике по украинскому языку и чтению разместили рекламу минеральной воды и кафе.
А в учебнике по истории Украины для учеников 8-х классов, который вскоре может появиться в школах, написали, что "Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь".
Подобную пропаганду "русского мира" обнаружили и в учебниках по истории Украины для 9 и 10 классов: там напечатали карты Украины без оккупированного Россией Крыма.
Между тем в учебнике "Захист Вітчизни" для 10 класса авторы проиллюстрировали информацию о ВСУ фотографией с российскими военными.
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