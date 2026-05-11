Не спешите нажимать 'подать': в МОН напомнили, как работают приоритеты при поступлении 2026

Главный принцип для абитуриентов во время вступительной кампании – честно определить для себя, какое учебное заведение и программа действительно желательны для них. Алгоритм поступления анализирует возможность предоставить рекомендацию по первой приоритетности. Если соискатель не проходит по ней, то система переходит к следующим заявлениям.

Об этом рассказал генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины Олег Шаров, информирует Вчися.Медіа. По его словам, около 85–90% поступающих получают рекомендации именно для первых трех приоритетов. Он подчеркнул, что если для абитуриентов контракт в определенном вузе будет лучше, чем бюджет в другом, то приоритетом должно стать обучение на контракте.

"Если для вас контракт в университете X лучше, чем бюджет в университете Y, то именно контракт в университете X должен быть высшим приоритетом", — сказал Шаров.

Можно ли изменить приоритетности

После регистрации изменить приоритетность почти невозможно, ведь учебное заведение может принять заявление мгновенно, однако поступающий может отозвать отдельное заявление. Например, если вторая приоритетность больше не актуальна, ее можно изъять, и тогда система анализа после первого заявления сразу перейдет к третьему. Так же можно отказаться и от первого заявления – тогда для первой станет следующая по списку.

"Учебное заведение может зарегистрировать заявление почти мгновенно, поэтому фактически изменить приоритетности нельзя", – сказал Шаров.

Как влияет номер приоритетности на конкурс

Номер приоритетности не дает преимущества в конкурсе между поступающими. Если абитуриент имеет более высокий конкурсный балл, то именно он получит рекомендацию, даже если его заявление имеет более низкую приоритетность по сравнению с заявлением других соискателей.

"Значение имеет не номер приоритетности, а конкурсный балл", – подчеркнули в МОН.

