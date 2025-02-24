Не спрашивайте детей, где мама или папа. Психолог дала советы педагогам по организации школьных праздников в Украине

Ольга Липич
Моя Школа
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Не спрашивайте детей, где мама или папа. Психолог дала советы педагогам по организации школьных праздников в Украине

Психолог Светлана Ройз перед 1 сентября дала педагогам советы, как проводить школьные праздники, учитывая, что многие дети в Украине получили травматический опыт, пережили стресс, потеряли дом или близкого человека. Эти советы актуальны и сейчас в условиях российского полномасштабного вторжения, которое длится уже три года.

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Эти советы эксперт написала на своей странице в Facebook. Она отметила, что после начала войны триггерными для детей стали самолеты, шарики, петарды, в общем-то все, что может взрываться; темы дома, домашних животных. Этого лучше избегать.

Также не следует использовать во время праздников съемки из дрона, отмечает психолог.

Советы педагогам по организации школьных праздников в Украине от Светланы Ройз:

– не следует использовать все, что напоминает взрывы или неожиданно звучит, падает и касается тела. Дети, хоть раз слышавшие взрывы, точно этого испугаются.

– Если во время мероприятия будет использоваться что-то громкое, нужно предупреждать об этом.

– Дети могут пугаться звука, когда лопаются воздушные шарики.

Не спрашивайте детей, где мама или папа. Психолог дала советы педагогам по организации школьных праздников в Украине

– Не все дети сейчас выдерживают прикосновения, особенно чужих людей, а также неожиданные активности, в которых нужно во что-то заматываться, переодеваться и через что-то пролезать. Если это в сценарии, нужно детей и родителей предупредить.

– Первоклассники с родителями должны прийти в школу или двор и сразу знать, понять, куда им идти, куда становиться. Это поможет снять напряжение. Идеально дать детям возможность родителей видеть.

– Дети могут уставать от большого количества людей и реагировать раздражением, чрезмерной активностью, слезами. Лучше, когда официальные мероприятия, типа линеек, длились не больше 15 минут.

Не спрашивайте детей, где мама или папа. Психолог дала советы педагогам по организации школьных праздников в Украине

– Тема самолетов с начала полномасштабной войны триггерная. Оригами, макеты, звуки самолета не следует использовать.

– У детей, подвергшихся травматическому опыту, может быть изменена ориентация в пространстве. Их движение лучше сопровождать нарисованными стрелочками или плакатами.

– Если не успели собрать и обработать анкеты, где родные предоставляли бы информацию о детях – не стоит у детей спрашивать о том, где мама/папа. Лучше – а с кем ты пришел/пришла.

– Не стоит предлагать детям петь песни, где есть что-то подобное: "Мы своими руками и сердцами остановим войну, мы ракеты остановим руками, защитим мир. Мы – дети войны". Это очень некорректно, считает психолог.

Не спрашивайте детей, где мама или папа. Психолог дала советы педагогам по организации школьных праздников в Украине

– Отдельная тема дома, домашних животных. Если в классе есть дети, потерявшие дом, были вынуждены покинуть дом, важно быть осторожными.

– Съемки из дрона, которые иногда делают для красивой картинки, могут быть травмирующими для детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в одной из столичных школ старшеклассники показали сценку с избиением "представителя ТЦК". Делом уже занялась полиция. Также на инцидент отреагировал министр образования Оксен Лисовой.

Директор учреждения уже извинилась, уточнив, что она не знала, что запланирована такая сценка, хотя вины с себя не снимает. Педагог-организатор написала заявление на увольнение. Кроме того, с учениками будет проведена разъяснительная беседа.

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