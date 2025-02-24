Не спрашивайте детей, где мама или папа. Психолог дала советы педагогам по организации школьных праздников в Украине

Психолог Светлана Ройз перед 1 сентября дала педагогам советы, как проводить школьные праздники, учитывая, что многие дети в Украине получили травматический опыт, пережили стресс, потеряли дом или близкого человека. Эти советы актуальны и сейчас в условиях российского полномасштабного вторжения, которое длится уже три года.

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Эти советы эксперт написала на своей странице в Facebook. Она отметила, что после начала войны триггерными для детей стали самолеты, шарики, петарды, в общем-то все, что может взрываться; темы дома, домашних животных. Этого лучше избегать.

Также не следует использовать во время праздников съемки из дрона, отмечает психолог.

Советы педагогам по организации школьных праздников в Украине от Светланы Ройз:

– не следует использовать все, что напоминает взрывы или неожиданно звучит, падает и касается тела. Дети, хоть раз слышавшие взрывы, точно этого испугаются.

– Если во время мероприятия будет использоваться что-то громкое, нужно предупреждать об этом.

– Дети могут пугаться звука, когда лопаются воздушные шарики.

– Не все дети сейчас выдерживают прикосновения, особенно чужих людей, а также неожиданные активности, в которых нужно во что-то заматываться, переодеваться и через что-то пролезать. Если это в сценарии, нужно детей и родителей предупредить.

– Первоклассники с родителями должны прийти в школу или двор и сразу знать, понять, куда им идти, куда становиться. Это поможет снять напряжение. Идеально дать детям возможность родителей видеть.

– Дети могут уставать от большого количества людей и реагировать раздражением, чрезмерной активностью, слезами. Лучше, когда официальные мероприятия, типа линеек, длились не больше 15 минут.

– Тема самолетов с начала полномасштабной войны триггерная. Оригами, макеты, звуки самолета не следует использовать.

– У детей, подвергшихся травматическому опыту, может быть изменена ориентация в пространстве. Их движение лучше сопровождать нарисованными стрелочками или плакатами.

– Если не успели собрать и обработать анкеты, где родные предоставляли бы информацию о детях – не стоит у детей спрашивать о том, где мама/папа. Лучше – а с кем ты пришел/пришла.

– Не стоит предлагать детям петь песни, где есть что-то подобное: "Мы своими руками и сердцами остановим войну, мы ракеты остановим руками, защитим мир. Мы – дети войны". Это очень некорректно, считает психолог.

– Отдельная тема дома, домашних животных. Если в классе есть дети, потерявшие дом, были вынуждены покинуть дом, важно быть осторожными.

– Съемки из дрона, которые иногда делают для красивой картинки, могут быть травмирующими для детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в одной из столичных школ старшеклассники показали сценку с избиением "представителя ТЦК". Делом уже занялась полиция. Также на инцидент отреагировал министр образования Оксен Лисовой.

Директор учреждения уже извинилась, уточнив, что она не знала, что запланирована такая сценка, хотя вины с себя не снимает. Педагог-организатор написала заявление на увольнение. Кроме того, с учениками будет проведена разъяснительная беседа.

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