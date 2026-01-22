Не только 'дедлайн': как можно заменить слово на украинском

Ничто так не пугает не очень пунктуального работника, как дедлайн. Это слово настолько прочно укоренилось в рабочей речи, что кажется единственно возможным определением крайнего срока. Дедлайны ставят, дедлайнами пугают, о них напоминают и из-за них не спят по ночам.

Англицизмы давно стали частью ежедневной речи, особенно в профессиональной среде. И все же украинский язык имеет собственные, не менее точные и выразительные соответствия, стоит только о них вспомнить. OBOZ.UA рассказывает, какие есть синонимы у слова "дедлайн".

Слово deadline пришло из английского и буквально переводится как "мертвая линия" или "линия смерти". Речь идет о моменте, после которого действие теряет смысл: проект не примут, сделку не заключат, деньги не заплатят.

Мало кто догадывается, что в украинском языке есть слово, которое почти идеально соответствует значению "дедлайна". Это реченец.

Реченець – это крайний срок, дата или конкретное время, до которого должно быть выполнено определенное задание. Слово зафиксировано в языковых источниках и не является искусственным новообразованием. Оно четкое, лаконичное и абсолютно понятное по смыслу, даже если звучит непривычно для современного уха.

Если контекст не требует эмоциональной окраски, вполне уместно использовать и более привычные словосочетания:

кінцевий термін;

крайній строк;

остаточна дата;

граничний термін.

Эти варианты хорошо работают в официальных документах, деловой переписке, приказах и отчетах. Они лишены стрессового подтекста, но не теряют точности.

На языковых ресурсах предлагают также менее употребительные, но выразительные соответствия:

часоріз;

межень;

крайня межа.

Эти слова звучат более образно и могут быть уместными в публицистике, художественных текстах или неформальной речи.

Англицизмы – естественная часть современного языка, особенно в профессиональной среде. Но знание украинских соответствий дает выбор: говорить точнее, уместнее и богаче.

