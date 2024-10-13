Не всегда ведет себя хорошо. 5 признаков, что ваш ребенок очень одарен

Эксперты в области нейробиологии говорят, что большинство одаренных детей способны обрабатывать информацию быстрее, чем другие дети их возраста, и усваивают материал на несколько классов выше своих сверстников. Однако они не всегда ведут себя хорошо и добиваются высоких результатов.

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Одаренность выглядит по-разному у каждого ребенка, пишет в материале для CNBC Меган Каннелла из Института Дэвидсона, который помог тысячам глубоко одаренных детей достичь высокого потенциала. Она рассказала, какие пять неожиданных признаков свидетельствуют о том, что ребенок очень одарен.

Асинхронное развитие. Одаренному ребенку бывает сложно делать простые задания, например, завязать шнурки. Однако в других сферах он покажет более высокие результаты, чем сверстники. Эксперт говорит, что одаренный 8-летний школьник может продемонстрировать навыки чтения, как ученик 7 класса, способности к математике на уровне 5 класса, социальные навыки на уровне своего класса, а эмоциональную регуляцию, как у ребенка гораздо меньшего возраста.

Чрезмерная чувствительность. Нейробиологи считают, что одаренные дети испытывают более интенсивные эмоциональные реакции на окружающий мир. К примеру, им может быть тяжело смотреть фильм, где персонаж получает травму или скучает. Многие также испытывают обостренное чувство справедливости и могут испытывать разочарование, когда чувствуют, что ситуация неправильна.

Экзистенциальный вопрос. Одаренные дети обычно более обеспокоены такими проблемами, как смерть, бедность, изменение климата и несправедливость, чем их сверстники. Даже фильм или книга, предназначенные для детей, которые затрагивают, например, тему буллинга могут побудить их задавать вопросы о природе общества.

Вопросы могут быть разными: от "Что происходит, когда мы умираем?" до "Почему в мире происходят плохие вещи?".

Необычные интересы или зрелое чувство юмора. Когда ученик придумывает сложные каламбуры по химии или изучает карты общественного транспорта крупных городов, родители иногда беспокоятся, что их ребенок упускает свое детство или "не ведет себя как ребенок".

На самом деле их дети могут просто иметь более глубокое понимание темы, чем другие их сверстники.

Неуспеваемость в школе. Одаренные дети испытывают крайнюю потребность в постоянной умственной стимуляции. В школе им может быть скучно, потому что они усваивают материал быстрее своих сверстников.

Если учеба недостаточно сложная или интересная, они могут потерять мотивацию. Даже если они легко справляются с работой (у них часто прекрасные способности к рассуждению и память), они не видят в ней смысла и прекращают попытки.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые назвали два вида деятельности, которые помогают школьникам лучше развивать мозг.

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