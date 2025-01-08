'Не высовывайся. Главное – это стабильность'. Четыре установки с детства, которые мешают быть успешными

Установки – очень мощная программа, которая формируется с детства для упрощения нашей жизни. Гораздо удобнее выбирать из готовых решений, чем каждый раз делать выбор с нуля.

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Эксперт по детской психологии и развитию Дмитрий Карпачев на своей странице в Instagram назвал четыре установки, которые мешают человеку найти свое дело и успешно на нем зарабатывать. Он отмечает, что эти установки следует проработать, чтобы от них избавиться и строить свою карьеру без ограничений:

"Работа не для удовольствия";

"Не высовывайся";

"Главное – стабильность";

"Много хочешь – мало получишь".

Карпачев отметил, что с детства детей учат, что высшее образование – это залог хорошей зарплаты. Однако в современном мире бизнесу нужны практики, а не теоретики. Впрочем, образование крайне важно для всех людей.

"Самыми востребованными являются специалисты, которые не боятся тестировать гипотезы и принимать решения в условиях неопределенности", – отмечает Карпачев.

Также детей обычно учат выбирать стабильность: искать профессию, в которой можно проработать 40 лет. Но мир меняется так быстро, что нужно быть гибкими и уметь адаптироваться к новым условиям.

Кроме того, с детства учат, что работа в первую очередь должна приносить деньги. Однако, отмечает Карпачев, работа занимает треть жизни и важно, чтобы она не только приносила доход, но и была в удовольствии и развивала потенциал человека. "Именно тогда мы чувствуем творцами своей жизни", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперты дали родителям десять эффективных способов помочь детям научиться экономить деньги. Это поможет вдохновить их на развитие хороших привычек.

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