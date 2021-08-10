Недопуск невакцинированных учителей к работе незаконный, – образовательный омбудсмен

Вакцинируясь против коронавируса, учитель способствует защите права учеников и коллег на жизнь и здоровье. Однако если педагог по тем или иным причинам не получил прививку, отказывать ему в доступе к работе незаконно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он подчеркнул, что как гражданин поддерживает вакцинацию и считает, что иммунизироваться от COVID-19 должно большинство не только педагогических работников, но и всех граждан в целом.

Прививка поможет учителю быть более защищенным от заражения, тяжелого течения болезни. Кроме того, так снижается риск массового распространения COVID-19 в учебном учреждении.

Работа школ в пандемию

Как подчеркнул омбудсмен, вакцинация педагогов (и в целом всех граждан) добровольная.

"Поэтому руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не получил прививку. Именно поэтому как должностное лицо я буду действовать в рамках действующего законодательства и защищать права педагогических работников, если директора не будут допускать их к работе", – написал Горбачев.

Напомним, в Минздраве указали, что не меньше 80% учителей должны получить прививку для полноценного открытия украинских школ 1 сентября 2021 года.

Facebook / Сергей Горбачев

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр образования Сергей Шкарлет сообщил: в новом учебном году школьники Украины будут получать среднее образование в обычном полноформатном режиме (с посещением уроков очно). Однако в дальнейшем Минздрав может принять другое решение в зависимости от ситуации в конкретном регионе.

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