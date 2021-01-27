МОН рекомендовало семи областям Украины перейти на дистанционку из-за резкого ухудшения погоды

Министерство образования и науки рекомендовало семи регионам Украины в период резкого ухудшения погодных условий быть готовыми перейти на дистанционную форму обучения, а также принять дополнительные меры по предупреждению переохлаждения участников образовательного процесса.

Как сообщается на сайте ведомства, речь идет об Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Решение принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В письме, направленном руководству сферы образования указанных областей, подчеркивается необходимость перевести "функциональную подсистему обучения детей дошкольного возраста, учащихся и студентов действиям в чрезвычайных ситуациях единой государственной системы гражданской защиты... в режим повышенной готовности".

Письмо Минобразования Украины. Источник: mon.gov.ua

Напомним, что ухудшение погоды в Украине 26 января привело к обесточиванию более чем сотни населенных пунктов и образования заторов на дорогах. Такая метеоситуация сохранится и в течение 27-28 января, непогоде будет способствовать циклон.

Из-за этого в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украину после незначительного повышения температуры воздуха снова вернется снежная зима. Обильные осадки, в частности, ожидаются в течение 27-28 января.

По прогнозу синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Голени, снег в среду и четверг будет идти в большинстве северных и центральных областей страны, значительно запорошит также Одесщину и Николаевщину.

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