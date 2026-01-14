Нет дороги, бегают волки. Сеть поразили дети в горах Закарпатья, которые ежедневно преодолевают по 8 км до школы. Видео

В поселке Перенизь Закарпатской области дети семьи Калинич преодолевают ежедневно через лес 4 километра, для того, чтобы успеть на уроки, а затем такое же расстояние домой. Школа находится в высокогорном регионе села Синевирская Поляна и насчитывает 350 учеников, многие из которых ежедневно так же преодолевают немалое расстояние, чтобы попасть на учебу.

Иванка, Мария и Василий Калинич отправляются из дома в 7:30 ежедневно, чтобы успеть к 8:30 на уроки. Дорога через лес напоминает тренировку, однако школьники настолько к ней привыкли, что проходят ее за 40 минут. В школу – надо спускаться, поэтому идти быстрее, а возвращаться нужно вверх. В дождь они часто остаются дома, ведь землю размывает и пройти почти невозможно, делятся дети в интервью Радио Свобода.

По словам детей, несколько раз по дороге им попадались волки, однако они уверяют, что было не страшно.

Несмотря на то, что учебное заведение обеспечено школьным автобусом, добраться ко всем он не может из-за дороги. По словам директора школы Марии Тюх, с началом полномасштабного вторжения в Украину ни один ученик не покинул школу. Даже если родители выезжают с детьми за границу, потом все равно дети возвращаются на учебу. Кроме того, директор подчеркнула, что школьники, которые ежедневно преодолевают дистанцию, некоторые по 8-10 километров, прилагают усилия, чтобы хорошо учиться.

Заместитель председателя Синевирского сельсовета Мария Красняник, объясняет, что здесь особая местность – горная гребенка, поэтому до отдаленных переселков добраться автобус не может и не каждый внедорожник сможет проехать. Именно поэтому дети вынуждены ежедневно ходить через лес в школу.

"Отдаленные приселки, автобусы не имеют возможности подвозить детей, потому что, села разбросаны далеко по горам. На вершину гор доступ практически автобуса невозможен. Но мы заботимся о том, чтобы подъездные дороги, которые находятся на балансе нашем, местного значения, чтобы были в нормальном порядке, чтобы дети могли спокойно к нам приходить в школу", – рассказывает Красняник.

Сеть поразила местность в качество учатся школьники. Они отмечали, что подобная дорога в школу заменяет физкультуру, поэтому дети будут здоровее.

"Движение – это жизнь и здоровье, а движение в Карпатах – дважды больше. Пусть везет".

"И можно на физкультуру не ходить, потому что 2 часа пройдешь и уже супер спорт".

"Молодцы Калиничи родители и дети, потому что учиться весьма нужно".

