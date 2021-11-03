Невежество убивает. Во Львове возмущенные дистанционкой родители принесли к мэрии парты. Фото

Во Львове родители вышли на протест из-за дистанционного обучения в школах. Люди принесли к зданию городской Ратуши парты, которых хватит на целый класс.

Родители не понимают почему магазины, рестораны и общественный транспорт могут работать, а школы – нет. В горсовете объяснили, что готовы вернуть за парты учащихся молодых классов, когда снизится уровень заболеваемости.

Во Львове группа родителей устроила у здания мэрии акцию "Пустите детей в школу!", сообщает "Радио Свобода". Они требуют восстановить очное в школах, где полностью вакцинированы 100% коллектива.

Видео дня

У здания городской Ратуши участники акции установили большую картонную табличку с надписью "Невежество убивает". А еще школьные парты, которых хватит на целый класс. За партами детей не было, но на партах родители прикрепили страницы с разными надписями, в частности, такими:

Образование – это не только картинки в компьютере;

Ковид закончится, а второй класс не вернешь;

Мои родители вакцинированы, мои учителя вакцинированы. Почему я не могу учиться?

Бороться с ковидом проще, чем с невежеством.

Мама двоих детей Анастасия Карпяк рассказала, что ее сын должен был идти в первый класс в прошлом году. Но из-за карантина еще год провел в садике. В этом году он проучился в школе всего полтора месяца.

"Младшая школа не может учиться онлайн. Кто-то из родителей должен быть рядом и заниматься ребенком, то есть не может работать. Есть семьи, где по трое детей и не все могут иметь столько гаджетов", – говорит женщина.

Она также отметила, что вакцинирована, как и учителя в их школе.

"Работают рестораны, общественный транспорт, магазины, а школы – нет", – не понимает женщина.

Еще родители детей, которые учатся в школах Львова, на сайте Единой системы местных петиций зарегистрировали петицию.

В ней они просят власть вернуть всем детям право на получение образования и возобновить учебный процесс. Они также заявляют, что дистанционное обучение противоречит изменениям постановления Кабинета министров и рекомендациям UNICEF.

"Каждый день отсутствия доступа к школе лишь усугубляет социальное неравенство в возможности получения образования и для детей с особыми образовательными потребностями", – отмечается в петиции.

К протестующим вышел заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко. Он сообщил, что возобновление работы школ зависит от статистики заболеваемости коронавирусом, в том числе и среди учащихся.

"Ограничение по отношению к детям дало свой результат. Мы готовы открывать начальную школу, должна упасть динамика заболеваемости. Ситуацию мониторим каждый день. Динамика сохраняется высокая", – сказал Москаленко.

Накануне мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook заявил, что получил десятки звонков и обращений по карантинным ограничениям.

"Родители недовольны тем, что дети, особенно младшие классы, вынуждены учиться дистанционно. Я – папа и, честно говоря, тоже не верю в продуктивность этого процесса и хочу скорее вернуться к нормальной жизни", – отметил мэр.

В то же время, рассказал он, так же к нему обращаются и медики. И еще на прошлой неделе они просили вообще ввести в городе жесткий локдаун. Поэтому власти готовы возобновить очное обучение – но "как только динамика госпитализаций стабилизируется".

Однако Андрей Садовый напомнил, что очное обучение в каждой отдельной школе возможно только при условии прививки обеими дозами 100% ее коллектива – потому что Львовщина находится в "красной" зоне.

За сутки 2 ноября во Львовской области зафиксировали около 1178 новых случаев COVID-19. Умер 41 человек. 21 – житель Львова. 34% взрослых жителей региона получили первую дозу вакцины, 23% – обеих.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: