Ни один шестиклассник не набрал максимальный балл на тесте по украинскому языку-2024: результаты исследования

Ни один из шестиклассников не набрал максимальные 72 балла на тесте по украинскому языку в 2024 году. Всего в испытании участвовало 4448 школьников.

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Об этом говорится в отчете Государственной службы качества образования. Средний набранный балл составил 34,59. Несмотря на это, были ученики, которые получили 71 и 70 баллов.

44% тестовых заданий для детей оказались сложными или очень сложными, еще 47% оптимальными. В то же время легких и очень легких задач в тесте было мало, всего 9%.

Больше всего проблем у школьников возникло в задачах на обозначение даты и времени, синтаксиса, фонетики и орфоэпии. Также ученики имели сложности в тех упражнениях, где требовалось работать с текстом, применять знания на практике или рассуждать.

В то же время, самыми легкими стали упражнения темы, с которой дети начинают работать еще в младшей школе. Также без проблем ученики справились с задачей, касающейся правописания слов, в частности местоимений вместе, отдельно и с дефисом.

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