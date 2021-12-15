Сода против рака больше не проскочит? Главное о принятых Верховной Радой новых требованиях к учебникам

В Украине появились новые требования к учебникам. На законодательном уровне запретили использовать в учебных заведениях учебную литературу, содержащую, в частности, плагиат, фабрикованную и фальсифицированную информацию.

Такие изменения в закон "Об образовании" приняла Верховная Рада. Большинство норм вступят в силу через полгода, – сообщает НУШ.

Во вторник, 14 декабря, Верховная Рада внесла изменения в закон "Об образовании". Депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект по усовершенствованию научно-методического обеспечения образования и качества учебной литературы.

Верховная Рада запретила использовать в образовании учебники, пособия и другую учебную литературу, в которой есть:

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академический плагиат;

фальсификация;

фабрикация;

утверждения, противоречащие закону "Об образовании";

признаки дискриминации, кроме случаев, когда такие материалы используются для иллюстрирования или объяснения дискриминационных явлений.

Согласно принятым изменениям, учебную литературу можно использовать в образовательном процессе только после устранения всех проблемных моментов.

Еще после 1 января 2024 учебники и пособия должны будут:

быть выбранными учителями на конкурсе;

обязательно пройти апробацию (экспертизу).

Это требование будет касаться всех учебников – и новых, и уже ранее издававшихся. Экспертиза учебной литературы должна проводиться на основе:

прозрачности;

добропорядочности;

профессиональности;

независимости экспертов.

Лицам, имеющим конфликт интересов, запрещено:

участвовать в организации и проведении конкурсного отбора учебной литературы;

входить в состав органов (комиссий), решения которых влияют на результаты конкурсного отбора;

проводить экспертизу учебной литературы.

Что касается ответственности за "зеленый свет" учебной литературе с нарушением норм закона, то она предусмотрена. Но подробностей в законопроекте нет.

"Эксперты несут ответственность за целостность и качество их экспертных заключений в порядке , установленном законом и договорами, заключенными с ними центральным исполнительным органом в области образования и науки," – говорится в тексте законопроекта.

Также отмечается, что запрещается "противоправное давление на лиц, осуществляющих экспертизу учебной литературы, вмешательство в их экспертную деятельность". За такие действия должна наступить "ответственность, установленная законом".

Экспертные выводы и решения по учебной литературе будут обнародовать на сайте МОН или учреждения, которое ведомство уполномочит для организации экспертизы – сейчас Институт модернизации содержания образования (ИМСО).

Большинство норм закона вступят в силу через полгода после того, как закон будет подписан президентом и опубликован.