Сода против рака больше не проскочит? Главное о принятых Верховной Радой новых требованиях к учебникам
В Украине появились новые требования к учебникам. На законодательном уровне запретили использовать в учебных заведениях учебную литературу, содержащую, в частности, плагиат, фабрикованную и фальсифицированную информацию.
Такие изменения в закон "Об образовании" приняла Верховная Рада. Большинство норм вступят в силу через полгода, – сообщает НУШ.
Во вторник, 14 декабря, Верховная Рада внесла изменения в закон "Об образовании". Депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект по усовершенствованию научно-методического обеспечения образования и качества учебной литературы.
Верховная Рада запретила использовать в образовании учебники, пособия и другую учебную литературу, в которой есть:
академический плагиат;
фальсификация;
фабрикация;
утверждения, противоречащие закону "Об образовании";
признаки дискриминации, кроме случаев, когда такие материалы используются для иллюстрирования или объяснения дискриминационных явлений.
Согласно принятым изменениям, учебную литературу можно использовать в образовательном процессе только после устранения всех проблемных моментов.
Еще после 1 января 2024 учебники и пособия должны будут:
быть выбранными учителями на конкурсе;
обязательно пройти апробацию (экспертизу).
Это требование будет касаться всех учебников – и новых, и уже ранее издававшихся. Экспертиза учебной литературы должна проводиться на основе:
прозрачности;
добропорядочности;
профессиональности;
независимости экспертов.
Лицам, имеющим конфликт интересов, запрещено:
участвовать в организации и проведении конкурсного отбора учебной литературы;
входить в состав органов (комиссий), решения которых влияют на результаты конкурсного отбора;
проводить экспертизу учебной литературы.
Что касается ответственности за "зеленый свет" учебной литературе с нарушением норм закона, то она предусмотрена. Но подробностей в законопроекте нет.
"Эксперты несут ответственность за целостность и качество их экспертных заключений в порядке , установленном законом и договорами, заключенными с ними центральным исполнительным органом в области образования и науки," – говорится в тексте законопроекта.
Также отмечается, что запрещается "противоправное давление на лиц, осуществляющих экспертизу учебной литературы, вмешательство в их экспертную деятельность". За такие действия должна наступить "ответственность, установленная законом".
Экспертные выводы и решения по учебной литературе будут обнародовать на сайте МОН или учреждения, которое ведомство уполномочит для организации экспертизы – сейчас Институт модернизации содержания образования (ИМСО).
Большинство норм закона вступят в силу через полгода после того, как закон будет подписан президентом и опубликован.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Министерство образования и науки снова рекомендовало школам использовать скандальный учебник по химии для 9 класса. Речь идет о пособии, в котором был совет пить раствор соды в качестве профилактики и лекарства против рака. Антинаучный тезис о соде удалили, но в учебнике оставили еще некоторые подобные утверждения.