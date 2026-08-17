Никогда не говорите "госпіталізувати в лікарню": эту ошибку допускают почти все

К сожалению, мы живем в такое время, что ежедневно в новостях слышим все новые и новые данные о раненых в результате российских атак на украинцев. И каждый раз звучит это тревожное "госпіталізувати в лікарню". Впрочем, с точки зрения украинского языка так говорить все же не стоит.

Если коротко, мы здесь имеем дело с плеоназмом. OBOZ.UA объясняет, что это такое, что не так с такими фразами и как следует говорить в этой ситуации вместо этого.

Обратимся к словарю за толкованием слова "госпіталізувати". У него есть только одно, весьма конкретное значение: помещать больного в больницу, в госпиталь для лечения. Как видим, оно само по себе не требует уточнения места, ведь и так указывает на это место. Вы же не скажете "госпіталізувати в бухгалтерію" или "госпіталізувати у спортзал" – такие словосочетания не будут иметь смысла.

Подобное избыточное использование средств для передачи лексического или грамматического смысла высказывания называется плеоназмом. Вы буквально повторяете одно и то же, просто другими словами. Плеоназмами в украинском языке также являются следующие конструкции:

підніматись угору;

долоні рук;

кардіограма серця;

рослинна олія;

серпень місяць.

Впрочем, есть один конкретный случай, когда такое чрезмерное использование слова "госпіталізувати" оправдано и даже необходимо. Это ситуация, когда вам нужно уточнить, в какую именно больницу поместили человека. Тогда вы можете сказать:

госпіталізували у першу міську лікарню;

госпіталізували в обласний військовий шпиталь;

госпіталізували в опіковий центр.

Но и в таком случае можно избежать плеоназма. Просто замените глагол на разговорное "поклали", если вы находитесь в ситуации неформального общения.

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