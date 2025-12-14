Никогда не говорите на украинском 'точка зору' и 'в цілому': чем заменить эту кальку с русского

В разговорной речи украинцев есть немало слов, которые заимствованы из русского, однако не все об этом знают. Например, довольно часто можно услышать такие выражения как "точка зору" или "в цілому".

Однако они являются русизмами, а в украинском языке есть собственные соответствия этих слов: "точку зору" лучше заменить на "думку", а "в цілому" – на "загалом". Об этом в своем видео на TikTok рассказывает филолог с никнеймом mariiamtutor.

Кроме этих слов, она также назвала соответствия к другим, не менее часто используемым украинцами русизмам. Среди них:

не "головним чином", а "головно" (з наголосом на перший склад);

не "коротше кажучи", а "словом";

не "відбитися на", а "позначитися на";

не "у випадку", а "у разі";

не "в той же час", а "водночас".

