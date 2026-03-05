Никогда не говорите "принять меры": как правильно
Украинский язык имеет много точных и выразительных слов, но из-за длительного влияния русского в речи часто появляются кальки. Одной из самых распространенных является фраза "прийняти міри", которую можно услышать в новостях, официальных заявлениях или даже в быту.
Языковеды отмечают, что это прямое заимствование из русского. OBOZ.UA рассказывает, как говорить правильно и какие варианты следует использовать вместо этой ошибки.
Известный языковед Александр Пономарив отмечал, что слово "міроприємство" и подобные ошибочные конструкции следует заменять украинским словом "захід".
Именно поэтому правильно говорить не "принимать меры", а "вживати заходів".
Например:
Влада вживає заходів для забезпечення безпеки.
Керівництво компанії вжило необхідних заходів для вирішення проблеми.
Поліція вживає заходів, щоб знайти порушників.
Такое выражение является естественным для украинского языка и широко используется в деловом и публицистическом стиле.
Кальки из других языков постепенно засоряют речь и вытесняют исконно украинские слова. Именно поэтому языковеды призывают внимательнее относиться к таким конструкциям.
Когда вместо искусственного выражения используют правильное украинское соответствие, речь звучит естественнее и точнее. К тому же это помогает сохранять языковую культуру и избегать распространенных ошибок.
Кстати, не все слова, похожие на русские, являются калькой. Некоторые из них остались в наследство от праславянского языка. Какие лексемы на самом деле не являются суржиком – читайте в материале.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем разница между словами "абияк" и "аби як".
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.