Никогда не говорите ребенку, что вы его оставите. Три ошибки, которые следует избегать всем родителям

Украинский папа девочки Оливии, Виталий Голоунин, который делится жемчужинами о родительстве, назвал три ошибки, которых следует избегать взрослым в воспитании. В частности, по его словам, никогда не стоит говорить сыну или дочери, что их оставят.

В своем сообщении в Instagram автор цифрового контента отметил, что нельзя угрожать, даже в шутку, детям, что их оставят или кому-то отдадут. Таким образом, у малышей подрывается базовая потребность быть в безопасности.

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Три ошибки, которые следует избегать родителям:

Наибольший страх детей – это не тьма и не монстры, а то, что их оставят. Поэтому не нужно угрожать и даже не шутить, что их покинут. Не нужно заставлять ждать маленьких учеников в школе, пока их заберут. Это будет иметь значительные последствия. Не подавлять чувства малышей. К примеру, говорить им остановиться во время истерики. Непризнание их эмоций, мол, что они не имеют основания для них, приведет к неконгруентности детей с восприятием в дальнейшей жизни. Быть резкими относительно их точки зрения на вещи, над которыми не задумываются взрослые. Родителям не стоит лишать выбора детей. В мире, где у них мало контроля, стоит дать им выбор: "этот фрукт или этот, эти брюки или эти". И так они чувствуют контроль над тем, что делают.

"Знаю, что иногда от бессилия и того, что ребенок не слушает, хочется сказать: ну все я пошел домой, а ты как хочешь. И вы заметили, это всегда работает. Ребенок после этих слов в слезах, истерике и страхом в глазах бежит за тобой. Теперь понятно почему. Ибо это их величайших страх, быть оставленными. Никогда не угрожайте и даже в шутку не говорите детям, что оставите/отдадите цыганам/тому дяде/и т.д." – комментирует Голоунин.

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* конгруэнтность – это состояние внутренней гармонии и соответствия между разными аспектами личности, мыслями, чувствами или поведением. В психологическом контексте термин указывает на выражение действий в соответствии с внутренними убеждениями, ценностями и переживаниями.

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