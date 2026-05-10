Никогда не говорите 'Туркмения': почему так неправильно

Вариант "Туркмения" активно употреблялся в советское время, когда существовала Туркменская ССР, поэтому он до сих пор может встречаться в старых текстах, картах или в разговорной речи. Однако по действующему Украинскому правописанию и международной практике нормативным является именно название Туркменистан.

Так страна называет себя в собственных официальных документах и дипломатическом употреблении.

Туркменистан – государство в Центральной Азии. Оно граничит с Казахстаном на севере, Узбекистаном на севере и востоке, Ираном и Афганистаном на юге. На западе страну омывает Каспийское море. Столица и самый большой город Туркменистана – Ашхабад.

Интересно, что Ашхабад занесен в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество зданий из белого мрамора.

Согласно действующему Украинскому правописанию 2019 года и международной практике, официальное название государства – Туркменистан.

Так же страна называет себя в собственной Конституции и дипломатических документах – Türkmenistan.

Суффикс -стан в тюркских и персидских языках означает "страна" или "земля". Поэтому название Туркменистан можно буквально объяснить как "страна туркменов".

Слово "Туркмения" может встречаться в исторических или художественных контекстах, особенно если речь идет о советском периоде. Например, в старых документах или текстах о Туркменской ССР такое название может быть частью исторической реальности.

Но в современной речи, журналистике, образовании и официальных материалах правильно писать Туркменистан.

Подобные речевые ошибки часто сохранились еще с советских времен. Например, в речи до сих пор можно услышать устаревшие или некорректные варианты вроде "Молдавия" вместо Молдова или "Арменія" вместо Вірменія.

