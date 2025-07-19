Никогда не называйте их застенчивыми: 7 советов родителям, как помочь детям стать уверенными в себе

Все дети разные: кто-то может говорить без остановки и легко знакомиться с другими детьми, а кто-то застенчиво молчит и прячется за мамину спину, боясь сказать слово. Однако застенчивость – это не недостаток, это тип темперамента.

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А родителям надо научиться правильно поддерживать ребенка и не пристыжать его за такой характер. Сайт The Time of India предлагает 7 советов, как помочь детям чувствовать себя комфортно и уверенно в различных жизненных ситуациях.

Не называйте их застенчивыми, особенно перед другими

Когда родители рассказывают о своем ребенке, они часто могут использовать фразу: "Он застенчивый". Однако это неправильно, ведь когда ребенок снова и снова слышит это, он начинает воспринимать свою тишину как неотъемлемую часть своей личности.

Лучше описывать другими словами: "Ей нравится сначала знакомиться с людьми" или "Ему нужно немного времени, чтобы раззнакомиться". Эти фразы оставляют пространство для роста.

Позвольте им двигаться в своем собственном темпе, но управляйте ими осторожно

Уверенность не возникает, когда ребенка толкают в неловкие ситуации. Она растет благодаря крошечным актам храбрости, которые кажутся управляемыми. Если ваш ребенок нервничает рядом с другими, начните с маленьких шагов. Пусть он сам заказывает еду в кафе, говорит "спасибо" на кассе или здоровается со знакомым соседом. Цель – не совершенство, а прогресс. Каждая маленькая победа, это путь к чему-то большему.

Создайте места, где его голос может расти

Не каждый ребенок выражает себя через разговор. Некоторым детям комфортнее показывать, кто они есть, через искусство, музыку или письмо. Обратите внимание на то, где ваш ребенок чувствует себя расслабленно и выразительно. Уверенность часто начинается в пространстве, где ребенку спокойно, прежде чем он будет готов представить себя публично.

Практикуйте социальные моменты дома

Если ваш ребенок замирает в группе новых людей, или не знает, как реагировать в непредсказуемых ситуациях, попробуйте тренироваться дома. Притворная игра работает на удивление хорошо. Поочередно будьте учителем, одноклассником или новичком на игровой площадке. Пусть ваш ребенок попробует разные типы поведения, ответов, реакций и тогда в реальной ситуации ему будет легче.

Не сравнивайте его с более общительными детьми

Это сложно. Возможно, ваша племянница заходит в каждую комнату, будто она ее собственная, тогда как ваш сын предпочел бы исчезнуть. Естественно заметить разницу, но громкие сравнения приносят больше вреда, чем пользы.

Вместо этого обратите внимание на собственные шаги вашего ребенка вперед. "Ты сегодня поздоровалась, не держа меня за руку. Это важный шаг". Ободрение лучше воспринимается, когда оно основывается на его собственном пути.

Покажите, как выглядит мужество, даже когда оно беспорядочно

Вам не нужно быть душой компании, чтобы научить уверенности. Вам просто нужно показывать пример. Пусть ваш ребенок увидит, как вы спрашиваете дорогу у незнакомца, признайтесь, когда вы нервничаете, или попробуйте что-то новое, даже если вам неудобно.

Дайте им время ответить, прежде чем вмешаться

Когда вашему ребенку задают вопросы, и он колеблется, тишина может казаться неудобной. У вас может возникнуть соблазн вмешаться и ответить за него. Но эта пауза – это его момент. Дайте ей пространство. Пусть она говорит, если может. Если не может, предложите мягкий мостик: "Хочешь прошептать мне это, и я скажу?" Чем больше они говорят сами за себя, тем легче им преодолевать свой страх.

Уверенность не всегда кричит

Не каждый ребенок хочет стоять впереди комнаты. Некоторые предпочитают край круга, откуда они могут сначала наблюдать. И это нормально.

Самое важное не превратить тихого ребенка в громкого, а помочь ему поверить, что его голос стоит того, чтобы его использовать, независимо от громкости. Уверенность заключается не в том, чтобы изменить его суть. Речь идет о том, чтобы помочь ему чувствовать себя достаточно безопасно и быть собой, куда бы он ни пошел.

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