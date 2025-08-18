Никогда так не делайте: 6 наказаний, которые травмируют ребенка

Украинский детский психолог Екатерина Сердюк назвала шесть наказаний, которые не стоит использовать в воспитании. По ее словам, они травмируют ребенка.

Видео дня

Эксперт объяснила, как каждое из наказаний влияет на психику, а также рассказала, чем их лучше заменить. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Физическое наказание

Психолог объясняет, что такой метод унижает и пугает, а страх перед родителями совершенно не означает уважение к ним. Кроме того, физическое наказание закладывает норму насилия в общении.

Игнорирование

Метод, когда ребенка начинают игнорировать из-за того, что он не слушается, эксперт называет эмоциональным отвержением. Без объяснения ребенок не понимает, почему его игнорируют, но чувствует боль и одиночество.

Крики и унижения

Такой способ наказания разрушает самооценку ребенка, а не воспитывает его. В результате ребенок не исправляет свое поведение, а начинает думать, что с ним что-то не так.

Запирать в комнате

Некоторые родители считают, что заперев ребенка в отдельной комнате, они устраивают ему "тайм-аут", то есть дают время на размышления о своем поведении. Однако на самом деле – это форма изоляции. По словам психолога, у ребенка при использовании этого метода, растет страх, паника и тревожность. В это время ребенок не учится управлять своими эмоциями.

Лишение возможности получить базовые потребности

Запрещать ребенку спать, не давать есть, или прекращать общение с ним из-за проступка – это не способ воспитания, а лишение базовых потребностей, которые должны быть в доступе всегда. Такие действия вызывают недоверие и глубокие эмоциональные травмы.

Публичное унижение

Крик и унижение ребенка на людях – это разрушение его самооценки и достоинства. "Стыд не учит, а парализует", – объясняет психолог.

Вместо того чтобы использовать такие методы наказания, Сердюк предлагает:

Говорить с ребенком; Устанавливать границы и границы дозволенного; Быть рядом во время эмоциональных скачков; Помогать понимать последствия поступков.

Ранее OBOZ.UA писал о 8 новых подходах к воспитанию детей, когда традиционные методы не справляются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!