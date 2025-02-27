Никто не хочет работать: украинка рассказала о дефиците воспитателей и учителей в учебных заведениях Австрии

В Австрии учителя и воспитатели не хотят работать в учебных заведениях из-за тяжелых условий и низкой зарплаты. В связи с этим школьные преподаватели могут попросить родителей прийти в класс, чтобы, например, дополнительно почитать с детьми.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала украинка Людмила Крыжановская, которая работала воспитательницей в детском саду Австрии. По ее словам, учителя получают от трех тысяч евро (128 841 гривня) в зависимости от стажа, но по факту это две тысячи евро (85 894 гривни) чистыми. Однако этих средств не хватает.

"В Австрии действительно не хватает учителей и воспитателей. В прошлом году у школьников раз в неделю, а иногда и чаще, был День букв. Тогда учительница обращалась к родителям с просьбой: если кто-то имеет время, прийти на два часа в школу, чтобы с детьми дополнительно читать", – делится Крыжановская.

"Снять квартиру – не менее 1000 евро (42 947 гривен). Если еще есть дети и хочется, чтобы они посещали разные кружки, то этих средств не хватает", – добавляет педагог.

Проблемы возникают и в детском саду, где ассистенты воспитателей должны самостоятельно ухаживать за группой дошкольников, если воспитателю нужно убрать или помыть посуду. Украинка рассказывает, что в младшей группе 12-15 детей, а в старших – до 25. Однако работать в заведении желающих мало. Более того, каждый год педагоги выходят на улицу на демонстрации за повышение заработных плат и улучшение условий труда.

По словам женщины, в Австрии дети с 5 до 6 лет должны обязательно посещать дошкольное учебное заведение. Однако сейчас обсуждают возможность продлить этот год еще на один, ведь многие мигранты сталкиваются с тем, что мальчики и девочки не готовы к школе из-за незнания немецкого языка.

Читайте на OBOZ.UA интервью с Людмилой Крыжановской, где она больше расскажет об образовании в Австрии, в пятницу, 28 февраля.

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