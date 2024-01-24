НМТ-2024: что делать, если начнется воздушная тревога или возникнут технические проблемы

Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что в случае воздушной тревоги при сдаче Национального мультипредметного теста в 2024 году выпускники смогут принять участие в дополнительной сессии. При возникновении каких-либо проблем следует обращаться к инструкторам, добавила она.

Об этом Вакуленко рассказала в интервью Школе KEVIN. По ее словам, в предыдущих НМТ в дополнительной сессии прецедентов не прохождения оценивания по причине организационных вопросов не было.

"В прошлом году мы не имели ни одного такого случая, который не давал бы возможность проходить оценивание и в основную и дополнительную сессию участникам. Если такие ситуации будут в этом году, у участника есть возможность пройти оценивание в основную сессию. Если во время основной сессии происходят какие-то события, это может быть не только воздушная тревога, но и отключение электроэнергии, проблемы с техникой, то это дополнительная сессия", – отметила руководитель УЦОКО.

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Она подчеркнула, что в случае возникновения технических проблем следует сначала обратиться к инструкторам. Если проблема будет не решена, то выпускники во временном экзаменационном центре должны написать апелляционное заявление, где указать, что у них не было возможности пройти оценивание из-за технических проблем.

Если причины будут подтверждены, УЦОКО предоставит возможность пройти НМТ в дополнительной сессии, как и тем участникам, которые не прошли тестирование из-за воздушных тревог или отсутствия электроэнергии и т.д.

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