Задания НМТ-2024 по украинскому языку будут составляться по старому правописанию

В 2024 году задачи Национального мультипредметного теста по украинскому языку на проверку орфографических норм будут составлены по старому правописанию. Об этом сообщил Василий Терещенко, заместитель директора Украинского центра оценки качества образования.

В своем комментарии для Освіта.ua Терещенко ссылается на приказ Министерства образования и науки о внедрении новой редакции Украинского правописания. В частности, в 2024-м задачи НМТ в последний раз будут составлены без слов, в которых произошли изменения по новому правописанию.

Он также добавил, что в следующем году заканчивается пятилетний переходный период, предполагавший постепенное внедрение норм нового Украинского правописания. Уже с 2025 г. задания внешнего независимого оценивания или НМТ будут составляться в соответствии с новой редакцией правописания.

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Напомним, Украинское правописание 2019 года – его действующая редакция, которую подготовила Украинская национальная комиссия по вопросам правописания. 22 мая 2019 года Кабинетом министров Украины была согласована новая редакция, а 30 мая документ вступил в силу.

По его положениям, структурные подразделения МОН должны использовать нормы редакции Украинского правописания при подготовке нормативно-правовых актов и других документов. Также согласно утвержденным в 2019 году правилам должны разрабатываться и пособия для учителей заведений общего среднего образования и участников образовательного процесса заведений высшего образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что НМТ-2024 будет состоять из 4 предметов, три из которых обязательны – украинский язык, математика и история Украины – и один предмет по выбору.

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