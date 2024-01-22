НМТ-2024: украинские выпускники смогут изменить предмет по выбору, но будет дедлайн

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что украинские выпускники во время сдачи Национального мультипредметного теста будут иметь право изменить предмет по выбору. По ее словам, школьники смогут сделать это до завершения регистрации на тестирование.

Об этом Вакуленко рассказала в интервью Школе KEVIN. Она отметила, что в других случаях какая-либо информация не будет изменена в кабинете.

"Вы сможете изменить четвертый предмет, а также другие данные о себе. В частности, уточнить какую-либо информацию, если она была неправильно подана только в период регистрации. То есть, если вы уже подали заявку, но затем изменили информацию о себе в пределах периода регистрации, это можно. Если вы подали заявку до регистрации, ее аккуратно заполнили, получили сертификат, ждете тестирования и уже после регистрации, к примеру, в мае решили, что вам не подходит четвертый предмет, то нет, конечно, такого не будет и вы будете проходить тот предмет, который зарегистрировали в начале", – объяснила Вакуленко.

Видео дня

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто из выпускников получит деньги на обучение и почему система грантов заставит вузы конкурировать между собой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!