НМТ 2026: до какого числа можно отказаться от участия в экзамене и как это сделать. Пошаговая инструкция

Украинские абитуриенты до 16 апреля могут отказаться от участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Для этого нужно подать в соответствующий региональный центр заявление об отмене регистрации.

Если поступающий подает заявление лично, нарочно или по почте, то оно должно быть заверено личной подписью заявителя и подано вместе с сертификатом НМТ. В случае подачи заявления по электронной почте, на него должна быть наложена квалифицированная электронная подпись заявителя или усовершенствованная электронная подпись заявителя, основанная на квалифицированном сертификате электронной подписи, а также отправлено изображение сертификата НМТ.

Отказ абитуриента, у которого изменились планы, от участия в НМТ позволит сэкономить бюджетные средства, ведь для него не будут создавать место в экзаменационном центре.

Напомним, более 6000 абитуриентов могут не допустить ксдаче НМТ в 2026 году. Будущие участники экзамена в персональных кабинетах получили сообщение о доработке предоставленной ими информации или копий документов.

Всего сервисом воспользовались более 373 тысяч человек. Более 60% создали персональные кабинеты участников с помощью приложения Дія.

347 377 абитуриентов получили подтверждение успешной регистрации и могут сформировать сертификат НМТ 2026 года. 329 230 участников будут сдавать тест в Украине, 18 146 – за рубежом. В 2025 году на НМТ зарегистрировалось около 320 тысяч человек.

Следующий этап – тестирования, которое состоится в течение 20 мая–25 июня.

