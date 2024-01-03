Но есть нюанс. Артур Пройдаков посоветовал родителям читать перед детьми, чтобы и они любили книги

Украинский учитель Артур Пройдаков рассказал, что в семьях, где родители читают, больше вероятность того, что это начнут делать и дети. По его словам, если взрослые не интересуются литературой, то школьникам будет трудно ее воспринимать.

Об этом педагог рассказал в эфире НТК. Он отметил, что родители должны способствовать развитию украиноязычного пространства для детей.

"Задача для родителей – способствовать украиноязычному пространству: ходить в кино на украинские фильмы или иностранные с украинским дубляжом, в театр. Читать вместе книги. Если в семье не читают родители, то дети могут не читать. С другой стороны, не всегда там, где читают родители, читают дети. Но там шансов больше. И здесь нужно работать в синергии вместе с учителями родителями и давать этот пример украинской культуры", – сказал Пройдаков.

Он добавил, что задача для педагогов и родителей – ломать стереотипы об украинских писателях. Пройдаков подчеркнул, что стереотип того, что украинские казаки ходили в шароварах, навязанный Российской империей.

Видео дня

"Это та версия малороссийства, которая приемлема в Российской империи. Для них удобно, если будет существовать какой-то, условно, украинский театр, где будут водевили о селе украинском. Но им точно не выгодно, чтобы говорили об украинском интеллигенте, городе или урбанизации. Это задача для нас первая", – отметил педагог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой формат чтения дети воспринимают в 6-8 раз эффективнее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!