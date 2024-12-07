Нотации и наказания не помогут: эксперт по родительству назвал распространенную ошибку в воспитании детей, которым тяжело учиться

Дети, которым трудно учиться, нуждаются в поддержке от родителей. В частности, взрослым не стоит наказывать школьников за плохие оценки и читать нотации, ведь они не поможет добиться успеха в учебе. А лучше быть рядом с ребятами и проходить с ними этот путь.

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Об этом отмечает эксперт по родительству Владимир Швец в сообщении в Instagram. По его словам, дети должны знать, что оценки, доски уважения и другие признания ничего не означают.

"Ребенку, которому трудно учиться, вряд ли помогут ваши нотации или наказания и так далее. Ему нужна просто поддержка и проходить с ним тот путь. В процессе, когда ребенку трудно учиться, ему нужно сказать, первое – оценки это далеко не главное и не показатель. Они зависят, сами оценки учителей, от очень многих факторов, факторов. оценками. То есть сначала дать понять ребенку, что та схема, которая в школе мотивируется, что вы должны иметь определенные рейтинги, в оценках доски уважения, или еще какие-то признание - это ничто, абсолютно", – говорит специалист.

По его словам, акцент нужно делать на знаниях, которые накапливает школьник, и сможет трансформировать их в жизнь и принести пользу ему и его окружающим.

"По сравнению с теми знаниями, которые ты накапливаешь себе, которые могут трансформироваться в процессе в твою практику жизни, которые могут принести тебе пользу сделать твою жизнь эффективной", – уверяет Швец.

Он отмечает, что все знания, которые получает ребенок и сможет применить для улучшения своей жизни, это то, что ему нужно.

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