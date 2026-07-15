Новый министр образования вместо Лисового: что известно об Андрее Бутенко. Фото

Андрей Бутенко — наиболее вероятный кандидат на должность министра образования и науки Украины. В настоящее время он возглавляет Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО). Ранее работал в системе среднего и высшего образования, в частности занимал должности декана юридического факультета и проректора по учебно-методической работе в Европейском университете.

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Информацию о том, что Бутенко является основным кандидатом на должность главы МОН, со ссылкой на собственные источники обнародовало издание Межа. Впоследствии это подтвердил и народный депутат Алексей Гончаренко. На данный момент Министерство образования и науки возглавляет Оксен Лисовой. Он занимает должность министра с марта 2023 года.

Что известно об Андрее Бутенко

Андрей Бутенко – ученый, педагог в области истории права, эксперт в сфере обеспечения качества высшего образования. Кандидат исторических наук, доцент. С февраля 2019 года – заместитель председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. С апреля 2022 года – глава НАЗЯВО.

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Входил в состав Межотраслевого координационно-методического совета по вопросам правового образования населения, рабочей группы по реформированию правового образования, рабочих групп по разработке ряда законодательных актов Украины в сфере высшего образования. Возглавлял Координационный совет молодых юристов Украины при Министерстве юстиции Украины.

Основатель, руководитель, председатель оргкомитета и жюри в ряде общественных образовательных проектов, направленных на развитие студенческого самоуправления, правовой грамотности и профессионального становления юристов. Разрабатывал и внедрял новую процедуру аккредитации образовательных программ в соответствии с европейской моделью обеспечения качества высшего образования. Участник ряда международных проектов в сфере оценки качества и инноваций в высшем образовании. Автор научных и учебно-методических работ в украинских и международных изданиях, в частности на тему обеспечения качества высшего образования.

Напомним, во вторник, 14 июля, Верховная Рада Украины поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра. По результатам голосования решение об освобождении чиновницы поддержали 258 народных избранников. Таким образом, отставка главы правительства означает автоматическое прекращение полномочий всего Кабинета министров.

Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении нового премьер-министра и обновленного состава правительства уже на этой неделе. До принятия соответствующего решения обязанности главы Кабинета министров будет исполнять первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

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