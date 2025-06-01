Нутрициолог назвала продукты, которые надо навсегда исключить из рациона детей

Нутрициолог Екатерина Крупкина назвала продукты, которые надо навсегда исключить из рациона детей. По ее мнению, это все те, которые имеют в составе транс жиры.

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Чаще всего они добавлены в запеченных и жареных продуктах, таких как фастфуд и уличная еда, а также торты, печенье, бисквиты, майонез, снеки и тому подобное. Об этом эксперт рассказала в интервью медиа.

"Транс жиры не выводятся из организма, в избытке они вызывают воспаление в организме", – объясняет Крупкина и добавляет, что это единственные продукты, которые она демонизирует.

По ее словам, чтобы понять, присутствуют ли транс жиры в продукте, достаточно прочитать его состав:

"Там может быть написано гидрогенизированные жиры или частично измененные жиры", – указывает эксперт на то, как может выглядеть надпись на упаковке.

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