'Нужен человек, который наденет нам кислородную маску'. Эксперт из Гарварда дал совет родителям, как воспитать сильных детей

Дружеские отношения родителей способствуют благополучию их детей. Так, взрослым нужно иметь в окружении несколько людей, которые их хорошо знают и протянут руку помощи в сложных ситуациях. Для многих родительство становится чрезвычайно сложным процессом, а семейные обязанности сосредотачивают все внимание.

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В то же время, даже самые крепкие и долговременные дружеские отношения могут казаться напряженными. Эксперт по вопросам родительства, которая прошла обучение в Гарварде Дженифер Уоллес, отмечает, что дружба, которую все имеют во взрослом возрасте и которая отходит на второй план после семьи, является решающим фактором, который способствует воспитанию устойчивых детей, информирует CNBC.

"Нам нужен один, два или три человека в нашей жизни, которые знают нас хорошо. Которые могут увидеть, когда нам трудно, и которые протянут руку и наденут нам кислородную маску. Это совсем другой уровень поддержки, чем тот, который мы привыкли видеть в нашей современной насыщенной культуре", – говорит Уоллес.

Она отмечает, что устойчивость ребенка развивается благодаря устойчивости взрослых в его жизни. Мальчики и девочки, которые видят, как взрослые поддерживают друга, понимают, что есть пространство, где можно просить о помощи.

Согласно опросам, менее трети взрослых в возрасте от 30 до 49 лет имеют пять или более близких друзей. В то же время, 34% взрослых в возрасте от 50 до 80 лет говорят, что чувствуют себя изолированными. 40% американцев заявили, что они не так близки со своими друзьями, как хотелось бы.

Журналистка Ольга Хазан, при планировании беременности, выразила свое беспокойство относительно своей асоциальности. Поэтому она записалась на занятия по импровизации и парусному спорту. Таким образом женщина улучшила качество своей жизни, ведь она могла общаться с другими о трудностях воспитания детей. Это делало родительство менее одиноким, потому что рядом были люди, которые переживают нечто подобное.

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